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زيلينسكي حذر المستشار الألماني من الاتصال ببوتين
أخبار دولية
2024-11-15 | 10:07
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زيلينسكي حذر المستشار الألماني من الاتصال ببوتين
أعلن مصدر في مكتب الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من التحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن ذلك من شأنه أن يقلل من عزلة رئيس روسيا ويبقي الحرب مستمرة.
وأضاف المصدر لرويترز: "قال الرئيس إن هذا لن يؤدي إلى لمساعدة بوتين من خلال الحد من عزلته. بوتين لا يريد سلاما حقيقيا، وإنما استراحة (من الحرب)".
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