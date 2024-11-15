رويترز: الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في قضية فساد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إن مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية طلب محاكمة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بعد تحقيقه المتعلق بالفساد.



ويجب أن يصدر قاض قرارا بشأن الطلب.