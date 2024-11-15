زيلينسكي: الحرب ستنتهي "على نحو أسرع" في ظل إدارة ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حرب روسيا على بلاده "ستنتهي على نحو أسرع" بعد تولي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.



وقال لإذاعة سوسبيلن الأوكرانية: "ستنتهي الحرب، لكن لا يوجد تاريخ محدد (لنهايتها). بالطبع، مع سياسة هذا الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن، ستنتهي الحرب على نحو أسرع".



وأضاف أن "السلام العادل" أمر هام للغاية بالنسبة لأوكرانيا.