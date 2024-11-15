روسيا ستوقف شحنات الغاز الى النمسا

أعلنت مجموعة "أو إم في" النمسوية للنفط والغاز أن روسيا ستوقف تزويد النمسا بالغاز اعتبارا من السبت بسبب خلاف مع مجموعة غازبروم الروسية العملاقة.وقالت متحدثة لوكالة فرانس برس "تم إبلاغنا" من جانب غازبروم بأن الشحنات ستتوقف "غدا".ويضع هذا القرار حدا لحوالى ستة عقود من اعتماد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي، لاسيما أنها استوردت هذا الصيف 90 في المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وخصوصا عبر أوكرانيا.وقالت وزيرة البيئة والطاقة النمسوية ليونور غيفيسلر على منصة "اكس" إن "روسيا تستخدم الطاقة مرة أخرى كسلاح".ولكنها أشارت الى أن "النمسا استعدت لهذا الوضع منذ فترة طويلة"، معلنة أن إمدادات الطاقة "مؤمنة" من خلال خزانات "ممتلئة"، وقدرة توفرها خطوط أنابيب الغاز من إيطاليا وألمانيا المجاورة.وكانت "أو إم في" أول شركة غربية توقع عقدا مع الاتحاد السوفياتي لتزويدها بمصادر الطاقة في العام 1968، لكنها نوّعت جهات إمدادها منذ بداية النزاع في أوكرانيا.واتخذت شركة غازبروم هذا القرار ردا على إعلان شركة "أو إم في" الأربعاء عن حكم يمنحها الحق في المطالبة بتعويض قدره 230 مليون يورو عن مشاكل إمداد سابقة.