ترامب يختار ستيفن تشيونغ مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار ستيفن تشيونغ مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض.



وكان تشيونغ مديرا للاتصالات خلال حملة ترامب الانتخابية.



وأعلن أيضا أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة.



وقال ترامب في بيان: "كان ستيفن تشيونغ وسيرجيو جور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أميركا أولا".



وشغل تشيونغ منصب مدير الاستجابة الاستراتيجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.