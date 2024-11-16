اجتماع بين وزراء دفاع أستراليا وأميركا واليابان الأحد في مدينة داروين

اعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إنه سيعقد اجتماعا مع وزيري الدفاع الياباني والأميركي في مدينة داروين الأسترالية يوم الأحد لمناقشة استمرار التعاون العسكري بين الدول الثلاث.وجاء في بيان صادر عن مكتب مارليس إنه سيبحث مع وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سبل التعاون في التدريبات والعمليات والتكنولوجيا وصناعة الدفاع من بين أمور أخرى.وقال البيان إن اجتماع الأحد في عاصمة الإقليم الشمالي الأسترالي سيكون الرابع عشر من نوعه بين الدول الثلاث، مضيفا أن اجتماعات ثنائية ستعقد أيضا مع كل دولة.وفي الاجتماع الثلاثي الأخير، الذي عقد في سنغافورة في يونيو حزيران، عبرت الدول عن قلقها الشديد بشأن الأمن في بحر الصين الشرقي وقالت إنها تعارض "أي إجراءات أحادية مزعزعة للاستقرار وقسرية" هناك.وفي الشهر ذاته، قدمت اليابان احتجاجا ضد بكين بعد أن قالت إن سفنا صينية تحمل ما يبدو أنها مدافع دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الشرقي في محيط الجزر المتنازع عليها والتي تسميها طوكيو سينكاكو وتسميها بكين دياويو.