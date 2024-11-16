مندوب تايوان في قمة "أبيك" يدعو بايدن لزيارة الجزيرة

اعلن وفد تايوان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ليما إن مندوب تايوان في القمة التقى مع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة ودعاه لزيارة تايوان في المستقبل القريب.



وأضاف الوفد في بيان أنه خلال اجتماع على هامش المنتدى وجه لين الشكر لبايدن على مساهماته في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان على مدار السنوات الأربع الماضية، وجرى تبادل "حيوي" لوجهات النظر بينهما.



وقال البيان إن لين "وجه دعوة حارة لبايدن لزيارة تايوان في أي وقت يناسبه في المستقبل القريب".



ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق عما إذا كان بايدن الذي سيغادر منصبه في 20 كانون الثاني يعتزم القيام بالزيارة.



والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان لكن واشنطن قطعت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايبه في عام 1979 لصالح بكين.



ويعد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أحد الاجتماعات الدولية القليلة التي تشارك فيها تايوان والصين، لكن تايوان لا ترسل رئيسها، نظرا لاعتراضات الصين. وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها إقليما تابعا لها وليس لها الحق في العلاقات بين الدول.