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مقتل 10 أطفال حديثي الولادة على الأقل جراء حريق في مستشفى بالهند
أخبار دولية
2024-11-16 | 01:26
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مقتل 10 أطفال حديثي الولادة على الأقل جراء حريق في مستشفى بالهند
لقي ما لا يقل عن عشرة أطفال حديثي الولادة حتفهم في حريق يُعزى إلى عطل كهربائي، في وحدة حديثي الولادة داخل مستشفى في جانسي بشمال الهند، حسبما أعلنت السلطات المحلية السبت.
واندلع الحريق حوالى الساعة 22,30 (17,00 بتوقيت غرينتش) الجمعة في مستشفى ماهاراني لاكشميباي الجامعي في جانسي، في ولاية أوتار براديش، على بعد نحو 450 كلم جنوب العاصمة نيودلهي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أسرّة وجدرانا متفحمة داخل الوحدة، وحشدا من العائلات القلقة التي كانت تنتظر خارج المستشفى.
وكان طاقم التمريض يضع محاليل للرضّع الناجين الذين لم يتجاوز عمرهم بضعة أيام فقط، وكانوا يرقدون جنبا إلى جنب على سرير آخر في المستشفى.
وقال المسؤول في الولاية براجيش باثاك للصحافيين الذين كانوا يسألونه عن الحريق "للأسف لقي عشرة أطفال حتفهم". وأضاف أنه تم التعرف إلى سبعة من الجثث العشرة حتى الآن.
ووفقا لصحيفة تايمز ناو الهندية، فإن ثمة 16 طفلا آخر حديثي الولادة في حال حرجة.
وذكرت قناة "إن دي تي في" أن 54 طفلا كانوا موجودين في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عندما اندلع الحريق.
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