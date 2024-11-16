القضاء الأرجنتيني يأمر بتوقيف 61 برازيليا على خلفية أعمال شغب في بلادهم

أمر القضاء الأرجنتيني باحتجاز 61 مواطنا برازيليا موجودين في الأرجنتين ويخضعون لطلب بتسليمهم على خلفية الهجوم على مقار السلطات البرازيلية الثلاثة في برازيليا في كانون الثاني 2023، حسبما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الجمعة.



وقال المصدر إن الأمر صدر عن قاضٍ بناءً على طلب من المحكمة العليا في البرازيل ويتعلق بـ61 مواطنا برازيليا موجودين في الأرجنتين وصدرت بحقهم "أحكام نهائية بالسجن".



وأوقفت الشرطة البرازيلية مئات من المشتبه في تورطهم في هجوم كانون الثاني 2023 بعد أسبوع على تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وفي 10 حزيران، أعلنت البرازيل أنها طلبت مساعدة الأرجنتين في تحديد مكان 140 هاربا على أراضيها يُشتبه بمشاركتهم في أعمال الشغب.



وقال المصدر القضائي الجمعة إن "شخصين أوقفا" حتى الآن. وأضاف أنه بالنسبة إلى الآخرين فإنه بمجرد تحديد هوياتهم أو أماكن وجودهم في الأرجنتين "سيتم توقيفهم ووضعهم في تصرف السلطات القضائية لبدء عملية التسليم".



وتعرضت مقار السلطة التي تقع في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس لتمرد في 8 كانون الثاني 2023، بعد أسبوع على فوز لولا على جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية. واقتحم آلاف من أنصار بولسونارو الغاضبين لخسارته، المباني الحكومية، ما ألحق أضرار جسيمة بها.