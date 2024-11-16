الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القضاء الأرجنتيني يأمر بتوقيف 61 برازيليا على خلفية أعمال شغب في بلادهم
أخبار دولية
2024-11-16 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القضاء الأرجنتيني يأمر بتوقيف 61 برازيليا على خلفية أعمال شغب في بلادهم
أمر القضاء الأرجنتيني باحتجاز 61 مواطنا برازيليا موجودين في الأرجنتين ويخضعون لطلب بتسليمهم على خلفية الهجوم على مقار السلطات البرازيلية الثلاثة في برازيليا في كانون الثاني 2023، حسبما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الجمعة.
وقال المصدر إن الأمر صدر عن قاضٍ بناءً على طلب من المحكمة العليا في البرازيل ويتعلق بـ61 مواطنا برازيليا موجودين في الأرجنتين وصدرت بحقهم "أحكام نهائية بالسجن".
وأوقفت الشرطة البرازيلية مئات من المشتبه في تورطهم في هجوم كانون الثاني 2023 بعد أسبوع على تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وفي 10 حزيران، أعلنت البرازيل أنها طلبت مساعدة الأرجنتين في تحديد مكان 140 هاربا على أراضيها يُشتبه بمشاركتهم في أعمال الشغب.
وقال المصدر القضائي الجمعة إن "شخصين أوقفا" حتى الآن. وأضاف أنه بالنسبة إلى الآخرين فإنه بمجرد تحديد هوياتهم أو أماكن وجودهم في الأرجنتين "سيتم توقيفهم ووضعهم في تصرف السلطات القضائية لبدء عملية التسليم".
وتعرضت مقار السلطة التي تقع في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس لتمرد في 8 كانون الثاني 2023، بعد أسبوع على فوز لولا على جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية. واقتحم آلاف من أنصار بولسونارو الغاضبين لخسارته، المباني الحكومية، ما ألحق أضرار جسيمة بها.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأرجنتيني
بتوقيف
برازيليا
خلفية
أعمال
بلادهم
التالي
13 جريحا في أبخازيا خلال احتجاجات ضد اتفاق اقتصادي مع موسكو
رئيس الوزراء الياباني يعرب للرئيس الصيني عن "مخاوف جدية" بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-09-23
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة
أمن وقضاء
2024-09-23
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة
0
أخبار لبنان
2024-09-11
قطع طريق المنية بسبب توقيف شخص على خلفية أعمال بناء
أخبار لبنان
2024-09-11
قطع طريق المنية بسبب توقيف شخص على خلفية أعمال بناء
0
آخر الأخبار
12:36
رئيس طبابة قضاء صور: 6 شهداء و32 جريحا حصيلة الغارات على القضاء
آخر الأخبار
12:36
رئيس طبابة قضاء صور: 6 شهداء و32 جريحا حصيلة الغارات على القضاء
0
أخبار دولية
2024-11-15
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"إنتاج ضخم" للمسيّرات المتفجرة
أخبار دولية
2024-11-15
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"إنتاج ضخم" للمسيّرات المتفجرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:41
الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك
أخبار دولية
05:41
الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك
0
أخبار دولية
03:44
زيلينسكي: على كييف ضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية
أخبار دولية
03:44
زيلينسكي: على كييف ضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية
0
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
0
أخبار دولية
01:49
ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له
أخبار دولية
01:49
ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:36
برّي لـ”الشرق الأوسط”: الورقة الأميركية لا تتضمن حرية حركة لإسرائيل ولا قوات “أطلسية”
أخبار لبنان
10:36
برّي لـ”الشرق الأوسط”: الورقة الأميركية لا تتضمن حرية حركة لإسرائيل ولا قوات “أطلسية”
0
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
أخبار دولية
02:01
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)
0
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
0
آخر الأخبار
2024-10-15
غارة على منزل في بلدة مزرعة مشرف بالقرب من بلدة قانا
آخر الأخبار
2024-10-15
غارة على منزل في بلدة مزرعة مشرف بالقرب من بلدة قانا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
3
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
4
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
5
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
6
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
7
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
8
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More