13 جريحا في أبخازيا خلال احتجاجات ضد اتفاق اقتصادي مع موسكو

أصيب 13 شخصا الجمعة خلال احتجاج في أبخازيا كان يهدف إلى منع النظر في اتفاق اقتصادي بين موسكو وهذه المنطقة الانفصالية ذات الولاء الروسي في جورجيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.



وكان متظاهرون قد اقتحموا مقرّ برلمان أبخازيا الجمعة، وفق المصدر نفسه. وأصيب 13 شخصا نقل اثنان منهم إلى المستشفى، حسبما نقلت "ريا نوفوستي" عن الخدمات الصحية.



وأعرب رئيس هذه المنطقة الانفصالية أصلان بجانيا عن أسفه لأن التظاهرات "وضعت الجمهورية مجددا أمام مشكلات كبيرة"، مستبعدا ترك منصبه.



وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها وكالة "ريا نوفوستي" مواجهات بين متظاهرين وشرطيين خارج مبنى البرلمان قبل أن يدخل المحتّجون، من دون عنف هذه المرّة، المقرّ حيث كان يفترض بالنواب النظر في الاتفاق. ودخلوا أيضا مبنى تابعا لمكتب الرئاسة، بحسب وكالة "تاس".



ويحتجّ المتظاهرون على المصادقة على هذا الاتفاق الذي من شأنه السماح للشركات الروسية بالاستثمار في أبخازيا، المنطقة الواقعة بين جبال القوقاز وساحل البحر الأسود.وتخشى المعارضة أن يمهّد الاتفاق المبرم في أواخر تشرين الأول لتملّك الروس عقارات سكنية في مدن ساحلية عدّة من أبخازيا تطلّ على البحر الأسود.



عقب ما جرى، أرجئت الجلسة البرلمانية وفق وكالة "ريا نوفوستي"، وسحب مشروع قانون المصادقة، بحسب المكتب الرئاسي.



وكانت أبخازيا أعلنت أحاديا استقلالها عام 1992 في خطوة لم تعترف بها سوى موسكو. وعام 1995، حظرت أبخازيا التي تضمّ حوالى 240 ألف نسمة بيع العقارات السكنية للأجانب.