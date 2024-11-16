القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا (صور)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، بعد دوي صفارات الإنذار في المدينة تحذيرًا من هجوم محتمل عبر الطائرات المسيرة.



الحادث الذي وقع صباح اليوم، جاء بعد أن أطلقت صفارات الإنذار في أنحاء المدينة في إطار إجراءات الطوارئ، في تحذير من تسلل محتمل للطائرات بدون طيار التي تستهدف مناطق إسرائيلية.



وحسب التقارير الأولية، فقد تعرض المبنى لأضرار جسيمة نتيجة الاصطدام المباشر، بينما هرعت الفرق الأمنية والإسعافية إلى المكان فورًا. ولم تُذكر على الفور تفاصيل عن حجم الإصابات.