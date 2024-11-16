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زيلينسكي: على كييف ضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية
أخبار دولية
2024-11-16 | 03:44
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زيلينسكي: على كييف ضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية.
واعترف زيلينسكي، في مقابلة، بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، كاشفا أن روسيا تحرز تقدما.
وأشار إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بإبرام اتفاق سلام.
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