الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك

نفت طهران "بشكل قاطع" اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك في نيويورك.



ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأميركية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك".



وأبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأميركية لهذا الأمر.



وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الخميس أن ماسك، وهو الآن مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين.

