توقف حركة السفن في مضيق الدردنيل بسبب عطل ميكانيكي في ناقلة بضائع

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية أن حركة السفن توقفت في مضيق الدردنيل في كلا الاتجاهين بسبب عطل ميكانيكي في ناقلة بضائع سائبة.



وأوضحت الوزارة أن السفينة كابت نيتشر، التي يبلغ طولها 289 مترا، واجهت مشكلة ميكانيكية قبالة ساحل مدينة غيليبولو.



وأرسلت الوزارة ثلاثة زوارق قطر للمساعدة.



ويربط المضيق بين بحر مرمرة وبحر إيجة وهو طريق لصادرات السلع الأولية من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.