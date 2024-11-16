سقوط قياديين اثنين في الجهاد الإسلامي في الغارة الإسرائيلية الخميس قرب دمشق

أكد مصدر مطلع في حركة الجهاد الإسلامي أن قياديين اثنين أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة والثاني مسؤول العلاقات الخارجية سقطا في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس على قدسيا قرب دمشق.



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "تمّ اغتيال عضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات الخارجية في الجهاد رسمي أبو عيسى"، في الغارة على منطقة قدسيا في ضاحية دمشق التي وقعت الخميس.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف "قواعد عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في سوريا" الخميس.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن الغارة الإسرائيلية استهدفت الخميس "تجمّع مبانٍ يقطنها فلسطينيون"، وأسفرت عن "مقتل عشرة أشخاص بينهم ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي".