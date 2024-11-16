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زيلينسكي يريد إنهاء الحرب "بالوسائل الدبلوماسية" في 2025

أخبار دولية
2024-11-16 | 09:00
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زيلينسكي يريد إنهاء الحرب &quot;بالوسائل الدبلوماسية&quot; في 2025
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زيلينسكي يريد إنهاء الحرب "بالوسائل الدبلوماسية" في 2025

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا في 2025 "بالوسائل الدبلوماسية"، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يريد السلام على الإطلاق".

وتحدث زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه إذاعة أوكرانيا عن وضع "معقد للغاية" على الجبهة الشرقية حيث يحرز الجيش الروسي تقدمًا سريعًا أمام الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العدد والعتاد.

وقال: "من جانبنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب العام المقبل. علينا أن ننهيها بالوسائل الدبلوماسية. وأعتقد أن هذا مهم جدا".

وردا على سؤال حول الشروط التي يجب توفرها لبدء المفاوضات، اعتبر الرئيس الأوكراني أن ذلك ممكن في حال "لم تكن أوكرانيا وحدها مع روسيا" وإذا كانت "قوية"، في نداء ضمني لحلفائها الغربيين.

وأوضح زيلينسكي "إذا لم نتحدث سوى مع بوتين، فقط مع قاتل، ووجدنا أنفسنا في الظروف الحالية، غير مدعومين ببعض العناصر المهمة، أعتقد أن أوكرانيا ستكون الخاسرة في هذه المفاوضات".

واشار إلى أن هذا لن يؤدي إلى "نهاية عادلة" للحرب التي أثارها الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022.

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