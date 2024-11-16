رجل يحتجز موظفين رهائن في مطعم قريب من باريس

احتجز رجل مسلح بسكين عددا من الموظفين رهائن في مطعم والده بالقرب من باريس والذي حاصرته قوة كبيرة من الشرطة.



ويقع مطعم البيتزا في بلدة إيسي ليه مولينو في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، غير بعيد من الطريق الدائري.



وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجل كان يحتجز "ثلاثة أو أربعة موظفين".



ولفت المصدر الى أن الرجل حبس نفسه قبل الأولى ظهرا في المطعم الذي ضربت الشرطة طوقا حوله.



وكتبت إدارة الشرطة على موقع إكس إن "التدخل جار. لندع الأمن وخدمات الطوارئ تقوم بعملها".