مقتل سبعة جنود باكستانيين بأيدي انفصاليين في بلوشستان

قتل سبعة جنود بأيدي انفصاليين من البلوش في جنوب غرب باكستان، وفق ما نقل مسؤولون محليون، وذلك بعد أسبوع من هجوم للمجموعة نفسها أسفر عن 26 قتيلا بينهم 14 جنديا في محطة قطارات في بلوشستان.



وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن "نحو أربعين الى خمسين مسلحا هاجموا موقعا لحرس الحدود في إقليم كالات، فقتلوا سبعة جنود وأصابوا 15 آخرين"، مضيفا أن "تبادل إطلاق النار استمر ساعات عدة".



وأكد مسؤول في الأجهزة الامنية المحلية هذه الحصيلة لفرانس برس، لافتا الى أن الجرحى "نقلوا جوا الى كويتا لتلقي العلاج"، في إشارة الى العاصمة الاقليمية.



وتبنى المتحدث باسم "جيش تحرير بلوشستان" جياند بلوش، أحد أكبر فصائل البلوش الانفصالية، الهجوم من دون أن يدلي بأي تفاصيل.



وندد رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة اكس بـ"هجوم إرهابي"، متعهدا اتخاذ "خطوات فورية بحق منفذيه".