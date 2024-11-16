مسعفون: استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة بمدينة غزة

أعلن مسعفون لـ"رويترز"، أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أبو عاصي التي تؤوي عائلات نازحة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة اليوم السبت.