سفير: الصين مستعدة لأن تكون شريكًا وصديقًا للولايات المتحدة

أعلن سفير الصين لدى واشنطن أن بلاده مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة، سعيًا لتعزيز الحوار بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال: "السفير شيه فنغ في كلمة ألقاها في هونغ كونغ أمس الجمعة أمام مسؤولين صينيين والسفير الأميركي لدى الصين أن الصين ليس لديها خطة لتجاوز أو استبدال الولايات المتحدة."



وتسعى بكين إلى إعادة ضبط العلاقات مع واشنطن قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئاسة في كانون الثاني.