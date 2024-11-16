رئيس إسرائيل لن يحضر كوب29 في أذربيجان لأسباب أمنية

أعلن مكتب الرئاسة في إسرائيل في بيان اليوم السبت أن الرئيس إسحق هرتسوغ لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في أذربيجان "لأسباب أمنية".