وزير الدفاع الايراني يجري مباحثات في دمشق مع كبار المسؤولين السوريين

أجرى وزير الدفاع الايراني عزيز نصيرزاده مباحثات في العاصمة السورية دمشق مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة السورية، وذلك في أعقاب إعلان إيران دعمها لسوريا في مواجهة الهجمات "العدوانية" الإسرائيلية.