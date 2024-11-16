ايران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأممِ المتحدة مع ماسك في نيويورك

نفت ايران بشكل قاطع اجتماع مبعوثها لدى الأممِ المتحدة مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك في نيويورك.



وقالت وكالة ايران للأنباء إن متحدثاً باسمِ وزارة الخارجيةِ الإيرانية أبدى استغرابَه من حجمِ التغطيةِ الإعلامية الأمريكية للأمر.



وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الخميس الماضي أن ماسك، وهو حاليا مستشار للرئيسِ الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة الاثنين الماضي.