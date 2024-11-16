8 قتلى و17 جريحًا في هجوم طعنًا في مدرسة في الصين

أسفر هجوم طعنًا بسكين داخل مدرسة في شرق الصين السبت عن ثمانية قتلى و17 جريحًا، وفق ما أفادت السلطات لافتةً الى اعتقال المنفذ.



وقالت شرطة مدينة ييشينغ حيث وقعت المأساة: "في الساعة 18:30 (10:30 ت غ)، وقع هجوم بسلاح أبيض في المعهد المهني للفنون والتكنولوجيا في ووتشي في مقاطعة يانغسو وخلف ثمانية قتلى و17 جريحًا"، مضيفةً أنه "تم اعتقال المشتبه به في المكان".