وزير الخارجية الإيراني يرى فرصة "محدودة" للدبلوماسية في معالجة الملف النووي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها "محدودة".



وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد زيارة لإيران قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: "لا يزال ثمة فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة".