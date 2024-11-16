التفاصيل من الداخل الإسرائيلي بعد إطلاق حزب الله الصواريخ مستهدفًا حيفا ومحيطها

الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك

الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك

زيلينسكي: على كييف ضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام المقبل من خلال الدبلوماسية