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تأكيد أول إصابة بالسلالة 1 من جدري القردة في كاليفورنيا الأميركية
أخبار دولية
2024-11-16 | 16:30
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تأكيد أول إصابة بالسلالة 1 من جدري القردة في كاليفورنيا الأميركية
أكدت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، وهي أول إصابة معروفة من هذا النوع في الولايات المتحدة.
وذكرت المراكز أن الحالة لشخص جاء من شرق إفريقيا في الآونة الأخيرة وأنه عولج بعد وقت قصير من عودته إلى الولايات المتحدة في منشأة طبية محلية وخرج منها.
وقالت: "يخضع هذا الشخص منذ ذلك الحين للعزل في منزله، ولم يعد يتلقى علاجًا محددًا لجدري القردة، وتتحسن أعراض الإصابة التي كانت بادية عليه".
أخبار دولية
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