وفاة 10 أشخاص في حادث مروري شمال اليمن

أفادت مصادر أمنية ومحلية في اليمن بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأربعة أصيبوا بجروح خطيرة اليوم السبت عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب بأخرى صغيرة على طريق سريع في محافظة ذمار شمال اليمن.



وصرح مسؤول أمني لرويترز في محافظة ذمار الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبي صنعاء بأن الحادث وقع في منطقة (قاع سامة) شرق مدينة ذمار على الطريق الممتد إلى صنعاء.



وأوضح أن من بين المتوفين امرأة وبنتها. وأرجع سبب الحادث إلى ‬سوء حالة الطريق المتهالك وانتشار الحفر التي حاول سائق السيارة رباعية الدفع تفادي إحداها مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى، فضلًا عن القيادة بسرعة زائدة.



وأفادت المصادر بأن ستة من الضحايا من أسرة واحدة من محافظة إب وسط البلاد وكانوا "في طريقهم إلى محافظة مأرب لاستخراج جوازات سفر لزيارة ابنهم المغترب في السعودية".



وأدى الحادث إلى وفاتهم جميعًا باستثناء طفل نجا ويخضع للعلاج في مستشفى حكومي.