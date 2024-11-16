ترامب يعتزم حضور مباراة للفنون القتالية المختلطة في نيويورك

ذكر مصدران مطلعان أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعتزم التوجه إلى مدينة نيويورك في وقت لاحق اليوم السبت لحضور مباراة في الفنون القتالية المختلطة بمسابقة (يو.إف.سي).



وستكون هذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها ترامب منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني.



وكان ترامب البالغ من العمر 78 عامًا قد سافر إلى واشنطن يوم الأربعاء الماضي للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وهو يعكف حاليًا في منتجعه مار الاغو في فلوريدا على اختيار أعضاء الإدارة الجديدة.



ولم يذكر فريق ترامب إلى أين سيتجه الرئيس المنتخب السبت لكن مصدرين مطلعين قالا إنه يخطط لحضور مباراة بطولة يو.إف.سي في ماديسون سكوير غاردن.



ويعد ترامب رئيس المسابقة دانا وايت من الأصدقاء المقربين له كما يعتبر مشجعي الرياضة جزءًا من قاعدته السياسية.



وأهم منافسات يو.إف.سي اليوم هي لقاء في مسابقة الوزن الثقيل بين جون جونز وستيبي ميوتشيتش.