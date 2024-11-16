الشرطة الإسرائيلية: إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتانياهو في حادثة "خطرة"

أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية السبت بأن قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودًا في قيساريا في وسط البلاد، متحدثةً عن "حادثة خطرة".وقالت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية شين بيت في بيان إن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا نحو الساعة 19:30 (17:30 ت غ) في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء"، موضحين أن "نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذه الحادثة الخطرة".ولم يحدد مصدر القنبلتين.ودان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الواقعة، محذرًا من "تصعيد للعنف".وقال على منصة إكس: "تواصلت للتو مع رئيس الشين بيت وشددت على الضرورة الملحة للتحقيق ووضع المرتكبين أمام مسؤوليتهم سريعًا".