شي لبايدن: بكين ستعمل من أجل "انتقال سلس" في العلاقات الصينية-الأميركية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي جو بايدن السبت خلال لقاء جمعهما في ليما، قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أن الصين "ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وفي المحادثات التي عقدت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء (آبيك)، قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إنه "يتعين على البلدين مواصلة استكشاف الطريق الصحيح" للتفاهم و"تحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل".



واللقاء بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم يأتي قبل شهرين من تولي ترامب منصبه في كانون الثاني، وسط مخاوف من حروب تجارية جديدة واضطرابات دبلوماسية.



وفي ولايته الرئاسية الأولى، انخرط الرئيس الجمهوري في حرب تجارية مع الصين، وفرض رسومًا جمركية على مليارات الدولارات من المنتجات الصينية، في خطوات ردت عليها بكين بتدابير انتقامية.



وفي حملته الانتخابية الأخيرة، تعهد ترامب اتباع سياسات تجارية حمائية بما في ذلك فرض رسوم على كل الواردات، خصوصًا على تلك الصينية.



وحذر شي السبت من أن "العلاقات بين البلدين قد تشهد تقلبات وانعطافات أو حتى تراجعًا إذا اعتبر أحد الجانبين الآخر خصمًا أو عدوًا".



وحضر المحادثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك ساليفان ومسؤولون آخرون.



وضم الوفد الصيني تساي تشي المسؤول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي ووزير التجارة وانغ وينتاو.