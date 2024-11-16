ترامب يرشح كريس رايت لمنصب وزير الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيرشح كريس رايت، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بقطاع النفط والغاز والمدافع القوي عن استخدام الوقود الأحفوري، لمنصب وزير الطاقة.



ورايت هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، وهي شركة لخدمات الحقول النفطية مقرها دنفر. ومن المتوقع أن يدعم خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى أقصى حد والسعي إلى إيجاد سبل لزيادة معدل توليد الكهرباء التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها لأول مرة منذ عقود.



ومن المرجح أيضًا أن يشارك رايت الرئيس المنتخب الرأي في معارضته للتعاون العالمي في مكافحة تغير المناخ إذ سبق أن وصف نشطاء تغير المناخ بأنهم مثيرون للقلق وشبه جهود الديمقراطيين لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي بالشيوعية على النمط السوفيتي.



ونشر رايت العام الماضي على صفحته على موقع لينكد إن مقطعًا مصورًا قال فيه: "لا توجد أزمة مناخ، ونحن لسنا أيضًا في خضم عملية انتقال في قطاع الطاقة".