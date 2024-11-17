الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء الياباني لن يعقد اجتماعا مع ترامب... والسبب: قانون لوغان

أخبار دولية
2024-11-17 | 00:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء الياباني لن يعقد اجتماعا مع ترامب... والسبب: قانون لوغان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الوزراء الياباني لن يعقد اجتماعا مع ترامب... والسبب: قانون لوغان

أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أن لقاء مباشرا كان يسعى إليه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لن ينعقد.
 
وفي تصريحات للصحفيين في ليما عاصمة بيرو، أوضح إيشيبا أن معسكر ترامب أوضح أن الاجتماعات مع زعماء العالم قبل التنصيب تخضع لقيود بموجب قانون لوغان، الذي يحظر على رعايا أميركيين غير مخولين، التفاوض مع حكومات أجنبية هي على خلاف مع الولايات المتحدة.
 
وكان رئيس الوزراء الياباني يعتزم التوقف في الولايات المتحدة للقاء ترامب بعد حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادي (أبيك) في ليما.
 
وشدد إيشيبا على أنه يرغب في عقد اجتماع مع ترامب عندما يكون ذلك مناسبا للجانبين.
         

أخبار دولية

الوزراء

الياباني

اجتماعا

ترامب...

والسبب:

قانون

لوغان

LBCI التالي
شهود من رويترز: انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح الأحد
مبادرتان اميركيتان لحماية التراث الثقافي اليمني والحفاظ عليه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-16

رئيس الوزراء الياباني يعرب للرئيس الصيني عن "مخاوف جدية" بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-10

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد إجتماعاته في غرفة محصنة في مكتب رئيس الوزراء منذ محاولة إغتياله

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-06

هاريس: أبلغت ترامب أننا سنساعده في عملية الانتقال وسنشارك في انتقال سلمي للسلطة ونحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب ولكن للدستور ولن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-06

رئيس الوزراء العراقي يهنىء ترامب ويأمل "تعزيز العلاقات الثنائية" مع واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:35

إلقاء قنبلتين ضوئيتين على مقر إقامة نتنياهو وبدء تجنيد الحريديم... تفاصيل الداخل الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
03:00

أوكرانيا تتعرض لأحد أوسع الهجمات الجوية الروسية

LBCI
أخبار دولية
02:57

توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتانياهو

LBCI
أخبار دولية
00:51

القوات اليابانية ستبدأ عمليات نشر دورية في أستراليا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:16

اجتماع قريب لسفراء اللجنة الخماسية وإمكانية إضافة بند جديد (الانباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أدخلتها العناية الفائقة... شظايا الغارات طالت لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم سيلين حيدر

LBCI
أخبار دولية
13:55

كينيدي... من معارض للقاحات لمنصب وزير صحة في أميركا

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-15

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:45

الغارات الاسرائيلية متواصلة على النبطية منذ مساء أمس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:41

آخر التطورات من منطقة صور التي تشهد قصفا اسرائيليا عنيفا

LBCI
أخبار دولية
03:35

إلقاء قنبلتين ضوئيتين على مقر إقامة نتنياهو وبدء تجنيد الحريديم... تفاصيل الداخل الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
02:26

غارات اسرائيلية صباح اليوم على الضاحية الجنوبية وصلت إلى الحدت ومشارف عين الرمانة

LBCI
رياضة
13:57

نزال مخيب للآمال بعد هزيمة تايسون من اليوتيوبر

LBCI
أخبار دولية
13:55

كينيدي... من معارض للقاحات لمنصب وزير صحة في أميركا

LBCI
أخبار دولية
13:54

مرفأ الفاو مشروع عراقي إقتصادي لمنافسة الطرق البحرية الكبرى

LBCI
أمن وقضاء
13:50

محو الذاكرة: ٣٤ موقعًا أثريًا في لبنان بخطر... تاريخ وإرث لبنان مهدد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أدخلتها العناية الفائقة... شظايا الغارات طالت لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم سيلين حيدر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:23

من زاوية ثانية: لحظة الاستهداف الاسرائيلي لمنطقة الحدت والدمار الهائل (فيديوهان)

LBCI
أمن وقضاء
23:49

في الصباح الباكر... أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
10:05

انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية

LBCI
موضة وجمال
23:42

ملكة جمال الكون لعام 2024... من الدنمارك! (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:21

الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية والجيش أقرّ سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين

LBCI
أمن وقضاء
02:46

إنذار جديد لسكان الضاحية الجنوبية...

LBCI
خبر عاجل
08:44

أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
02:07

أدرعي يجدد المناشدة العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في هذه القرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More