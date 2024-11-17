رئيس الوزراء الياباني لن يعقد اجتماعا مع ترامب... والسبب: قانون لوغان

أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أن لقاء مباشرا كان يسعى إليه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لن ينعقد.



وفي تصريحات للصحفيين في ليما عاصمة بيرو، أوضح إيشيبا أن معسكر ترامب أوضح أن الاجتماعات مع زعماء العالم قبل التنصيب تخضع لقيود بموجب قانون لوغان، الذي يحظر على رعايا أميركيين غير مخولين، التفاوض مع حكومات أجنبية هي على خلاف مع الولايات المتحدة.



وكان رئيس الوزراء الياباني يعتزم التوقف في الولايات المتحدة للقاء ترامب بعد حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا

والمحيط الهادي (أبيك) في ليما.



وشدد إيشيبا على أنه يرغب في عقد اجتماع مع ترامب عندما يكون ذلك مناسبا للجانبين.

