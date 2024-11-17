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توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتانياهو
أخبار دولية
2024-11-17 | 02:57
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توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتانياهو
أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) الإسرائيليان الأحد في بيان توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين مساء السبت قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي لم يكن موجودا فيه.
وقال البيان "خلال الليل، أوقف ثلاثة مشتبه بهم لضلوعهم في الحادث"، الذي وقع في قيسارية في وسط البلاد، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشين بيت.
ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم. وذكر البيان أن المحكمة أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما.
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