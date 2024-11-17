أوكرانيا تتعرض لأحد أوسع الهجمات الجوية الروسية

أعلن وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا الأحد أن بلاده تتعرض "لأحد أوسع" الهجمات الجوية الروسية، بعد استهداف منشآت للطاقة في البلاد.



وقال سيبيغا "شنت روسيا واحدة من أوسع الهجمات الجوية: طائرات مسيّرة وصواريخ ضد مدن مسالمة ومدنيين نائمين ومنشآت حيوية".

وفي السياق، أعلنت شركة "ديتيك" الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة في أوكرانيا الأحد "انقطاعا طارئا في التيار" الكهربائي في منطقة كييف ومنطقتين أخريين في شرق البلاد بينما نددت السلطات بهجوم روسي على شبكة الطاقة الوطنية الضعيفة أساسا.وكتبت الشركة عبر تلغرام "قطع الكهرباء بشكل طارئ في كييف ومنطقتها وفي منطقة دونيتسك ومنطقة دنيبروبيتروفسك".وفي وقت سابق أشار وزير الطاقة جرمان غالوشتشينكو إلى هجوم روسي "واسع على شبكة الكهرباء".وأوضح أن القوات الروسية "تهاجم منشآت لتوليد الكهرباء وتوزيعها، في كل أرجاء أوكرانيا".