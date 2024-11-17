الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن استشهاد 20 شخصا في غارات جوية إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأحد استشهاد 20 شخصا على الأقل بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، في غارات جوية إسرائيلية.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "20 شهيدا بينهم أربع سيدات وثلاثة أطفال" موضحا أن 10 منهم سقطوا في ضربة صاروخية شنها الطيران الإسرائيلي و"استهدفت منزلًا لعائلة عقل في مخيم البريج" في وسط القطاع.وأضاف بصل "وصل خمسة شهداء إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس جراء استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم (الأحد) في شرق مدينة رفح" في جنوب القطاع.وفي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع سقط بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني "4 شهداء ... قتلوا في غارة جوية اسرائيلية الليلة الماضية باستهداف منزل لعائلة أبو عرمانة بجانب مركز للإيواء في مدرسة السوارحة (تابعة للأونروا)".