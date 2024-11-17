مقتل ثلاثة جنود إثر زرع قنبلة على جانب الطريق في شمال العراق

زُرعت قنبلة على جانب طريق في شمال العراق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب مصادر أمنية وطبية في العراق.



ايضا، أسفر الهجوم، الذي وقع قرب بلدة طوز خورماتو، التي تبعد نحو 175 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد، عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن مسؤولين أمنيين عراقيين قالا إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في المنطقة.