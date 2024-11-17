الأسد يلتقي وزير الدفاع الايراني: القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، في قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.



وأكد الأسد أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.