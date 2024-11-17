لقاء بين ملك الاردن ووزير الخارجية القطرية... وهذا ما جرى عرضه

استقبل ملك الاردن عبد الله الثاني ابن الحسين في عمّان، وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.



وجرى في خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان، ولاسيما تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

