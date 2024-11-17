وصول طائرة مساعدات إماراتية الى مطار دمشق للوافدين من لبنان

وصلت الى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة مساعدات إماراتية للوافدين من لبنان تحمل 10 أطنان من المواد الطبية والاغاثية والصحية.