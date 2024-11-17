الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قواته بشمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي من قواته من كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير في معركة بشمال قطاع غزة أمس السبت.



وقال الجيش إن القتيلين هما الكابتن يوجيف بازي (22 عاما) من مستوطنة جفعات بار، وهو قائد فصيلة، والستاف سارجنت نعوم إيتان (21 عاما) من الخضيرة.



وأضاف الجيش أن جنديا آخر أُصيب بجروح خطيرة في المعركة نفسها.