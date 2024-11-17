القوات المسلحة اليمينة: مسيراتنا اصابت أهدافًا حيوية للعدو في منطقتي يافا وعسقلان

صدر عن "القوات المسلحة اليمنية"، بيان جاء فيه: "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت عددا من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة. وقد نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح ".



وختم: "إن القوات المسلحة اليمنية وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".