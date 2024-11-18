الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان

أخبار دولية
2024-11-18 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان

يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.

ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد.

وتدور حرب منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقًا.

واتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.

ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبًا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وقد أعلنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.

وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.

وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك للحرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".

وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، أدلت روسيا بالكثير من التعليقات، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.

ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

أخبار دولية

الأمن

مشروع

النار

السودان

LBCI التالي
ترامب يعين بريندان كار رئيسًا للهيئة المنظمة للإتصالات
صاروخ روسيّ على مبنى سكنيّ في سومي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-12

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مشروع قرار يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-09

القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها

LBCI
خبر عاجل
2024-11-01

مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-24

الرئيس الفلسطيني: هناك حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخارجية الهولنديّ: الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى إبقاء الحوار مع إسرائيل مفتوحًا

LBCI
أخبار دولية
01:23

شي يعلن رغبته بـ"مواصلة تحسين" العلاقات الصينية-البرازيلية

LBCI
أخبار دولية
01:23

المنخفض المداري سارا يتحرّك ببطء

LBCI
أخبار دولية
01:20

الحزب الحاكم في السنغال يحقق "إنتصارًا كبيرًا" في الإنتخابات التشريعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:32

مجموعة من اللقاءات المكثّفة لوزارة الخارجية... (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
16:15

حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي

LBCI
خبر عاجل
14:13

وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

LBCI
أخبار لبنان
12:46

غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:08

أيّام قاسية على الضاحية وأكثر من غارة على بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:07

الاعتداءات طالت النبطية وتحديدًا بلدة تول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:03

المشهد من صور...

LBCI
أخبار لبنان
01:47

غارة الليل على صور تسببت بدمار كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مبنى في مار الياس…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

آخر المعلومات المتوافرة من واشنطن حول التسوية لوقف النار...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إجتماع لنتنياهو الليلة يحسم الموقف الإسرائيلي من التسوية... هذا ما في آخر التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تفاؤل اسرائيلي بالتوصل الى تسوية لوقف اطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:13

وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

LBCI
خبر عاجل
15:52

معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
12:46

غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:31

الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:07

اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
06:45

رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: غارة إسرائيلية على بيروت تغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف

LBCI
موضة وجمال
06:18

لحظة تتويج ملكة جمال الكون لعام 2024 (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:25

اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More