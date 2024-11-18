الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
أخبار دولية
2024-11-18 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد.
وتدور حرب منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقًا.
واتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبًا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وقد أعلنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك للحرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، أدلت روسيا بالكثير من التعليقات، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
أخبار دولية
الأمن
مشروع
النار
السودان
التالي
ترامب يعين بريندان كار رئيسًا للهيئة المنظمة للإتصالات
صاروخ روسيّ على مبنى سكنيّ في سومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-12
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مشروع قرار يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية
أخبار دولية
2024-11-12
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مشروع قرار يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية
0
آخر الأخبار
2024-11-09
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
آخر الأخبار
2024-11-09
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
0
خبر عاجل
2024-11-01
مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
خبر عاجل
2024-11-01
مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
0
آخر الأخبار
2024-10-24
الرئيس الفلسطيني: هناك حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة
آخر الأخبار
2024-10-24
الرئيس الفلسطيني: هناك حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:32
وزير الخارجية الهولنديّ: الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى إبقاء الحوار مع إسرائيل مفتوحًا
أخبار دولية
03:32
وزير الخارجية الهولنديّ: الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى إبقاء الحوار مع إسرائيل مفتوحًا
0
أخبار دولية
01:23
شي يعلن رغبته بـ"مواصلة تحسين" العلاقات الصينية-البرازيلية
أخبار دولية
01:23
شي يعلن رغبته بـ"مواصلة تحسين" العلاقات الصينية-البرازيلية
0
أخبار دولية
01:23
المنخفض المداري سارا يتحرّك ببطء
أخبار دولية
01:23
المنخفض المداري سارا يتحرّك ببطء
0
أخبار دولية
01:20
الحزب الحاكم في السنغال يحقق "إنتصارًا كبيرًا" في الإنتخابات التشريعية
أخبار دولية
01:20
الحزب الحاكم في السنغال يحقق "إنتصارًا كبيرًا" في الإنتخابات التشريعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:32
مجموعة من اللقاءات المكثّفة لوزارة الخارجية... (الجمهورية)
صحف اليوم
00:32
مجموعة من اللقاءات المكثّفة لوزارة الخارجية... (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
16:15
حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي
أخبار لبنان
16:15
حزب الله ينعى مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي
0
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
0
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:08
أيّام قاسية على الضاحية وأكثر من غارة على بيروت
تقارير نشرة الاخبار
03:08
أيّام قاسية على الضاحية وأكثر من غارة على بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
03:07
الاعتداءات طالت النبطية وتحديدًا بلدة تول
تقارير نشرة الاخبار
03:07
الاعتداءات طالت النبطية وتحديدًا بلدة تول
0
تقارير نشرة الاخبار
03:03
المشهد من صور...
تقارير نشرة الاخبار
03:03
المشهد من صور...
0
أخبار لبنان
01:47
غارة الليل على صور تسببت بدمار كبير
أخبار لبنان
01:47
غارة الليل على صور تسببت بدمار كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
16:04
حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:04
حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مبنى في مار الياس…
تقارير نشرة الاخبار
14:26
شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مبنى في مار الياس…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
آخر المعلومات المتوافرة من واشنطن حول التسوية لوقف النار...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
آخر المعلومات المتوافرة من واشنطن حول التسوية لوقف النار...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إجتماع لنتنياهو الليلة يحسم الموقف الإسرائيلي من التسوية... هذا ما في آخر التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إجتماع لنتنياهو الليلة يحسم الموقف الإسرائيلي من التسوية... هذا ما في آخر التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تفاؤل اسرائيلي بالتوصل الى تسوية لوقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تفاؤل اسرائيلي بالتوصل الى تسوية لوقف اطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
2
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
3
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
4
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
5
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
6
خبر عاجل
06:45
رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: غارة إسرائيلية على بيروت تغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
خبر عاجل
06:45
رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: غارة إسرائيلية على بيروت تغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
7
موضة وجمال
06:18
لحظة تتويج ملكة جمال الكون لعام 2024 (فيديو)
موضة وجمال
06:18
لحظة تتويج ملكة جمال الكون لعام 2024 (فيديو)
8
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More