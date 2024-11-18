ترامب يعين بريندان كار رئيسًا للهيئة المنظمة للإتصالات

عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد بريندان كار المدعوم من إيلون ماسك رئيسًا للهيئة الفدرالية المكلفة تنظيم الاتصالات (إف سي سي)، واصفًا إياه بأنه "مناضل من أجل حرية التعبير"، ومشيرًا إلى أنه سيتصدى لشركات التكنولوجيا العملاقة و"يفكك كارتل الرقابة".



وفي البيان الذي أعلن فيه عن هذا التعيين، قال ترامب عن كار إنه "مناضل من أجل حرية التعبير".



وسارع كار إلى الرد عبر منصة إكس قائلًا: "علينا تفكيك كارتل الرقابة الذي قال إنه مفروض من جانب عمالقة التكنولوجيا فيسبوك وغوغل وآبل ومايكروسوفت واستعادة حق الأميركيين في حرية التعبير".



ويعمل كار في هيئة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي) منذ عام 2012، وهو أحد مفوّضيها منذ عام 2017، وقد عينه ترامب في هذا المنصب خلال فترة ولايته الأولى. وقد عمل سابقًا محاميًا متخصصًا في القضايا التنظيمية.



وقال كار الجمعة أيضًا على منصة إكس إن "فيسبوك وغوغل وآبل ومايكروسوفت وغيرها أدت دورًا محوريًا في كارتل الرقابة".



وأكد ترامب في بيانه أن "كار سيضع حدًا للهجوم التنظيمي الذي تسبب بشلل محدثي الوظائف والمبتكرين الأميركيين، وسيحرص على أن تلبي لجنة الاتصالات الفدرالية آمال المناطق الريفية في أميركا".