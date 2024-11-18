رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوية الروسية دمّرت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين صوب العاصمة الروسية

دمّرت وحدات الدفاع الجوية الروسية طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين صوب العاصمة الروسية، خلال الليل، وفق رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.



وكتب سوبيانين على قناته على تيليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام."



وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز إنّ أوكرانيا نفّذت هجومًا بطائرات مسيرة على حدود بريانسك المتاخمة لأوكرانيا خلال الليل.



وأضاف أنّ وحدات الدفاع الجويّ الروسية دمّرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ وحدات الدفاع الجويّ الروسية دمّرت 59 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.



وأوضحت الوزارة تدمير 45 طائرة مسيرة، فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وأكّدت الوزارة أنّه إضفة إلى الطائرتين اللتين جرى إسقاطهما فوق منطقة موسكو، تم تدمير طائرات مسيرة أيضًا فوق مناطق كورسك وبيلجورود وتولا.