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غوتيريش يدعو مجموعة العشرين لبذل جهود "قيادية" لإنجاح كوب 29

أخبار دولية
2024-11-18 | 01:11
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غوتيريش يدعو مجموعة العشرين لبذل جهود &quot;قيادية&quot; لإنجاح كوب 29
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غوتيريش يدعو مجموعة العشرين لبذل جهود "قيادية" لإنجاح كوب 29

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد قادة دول مجموعة العشرين إلى بذل جهود "قيادية" من أجل تحقيق "نتيجة إيجابية" خلال المفاوضات في مؤتمر المناخ كوب29 في باكو.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو حيث يحضر الاثنين والثلاثاء قمة الاقتصادات الرائدة في العالم: "أنا قلق بشأن وتيرة المفاوضات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو".

وشدد على أن "الفشل ليس خيارًا"، قائلًا: "لا يزال التوصل إلى نتيجة إيجابية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في متناول اليد، لكن الأمر يتطلب جهوديًا قيادية وتنازلات من دول مجموعة العشرين".

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