هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا وواشنطن تجيز لكييف إستخدام صواريخ بعيدة المدى

تعرضت أوكرانيا في نهاية الأسبوع لهجمات مكثفة ودامية استهدفت خصوصًا البنية التحتية للطاقة، فيما أعطتها الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها ضد روسيا.



من جهتها، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "بأننا سنقف إلى جانب الأوكرانيين طالما كان ذلك ضرورياً"، في تصريحات أعقبت ضربات وقعت ليل السبت الأحد وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "غير مقبولة" وأسفرت عن عشرة قتلى ونحو عشرين جريحًا.



ومساء الأحد، أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو أن ثمانية أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم وأن عشرة آخرين على الأقل أصيبوا في قصف جديد استهدف منطقة سكنية في سومي في شمال شرق أوكرانيا. ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا: "يجب معاقبة المجرمين لقتلهم الأبرياء".



وفي هذا السياق، أجازت واشنطن لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها نحو عمق الأراضي الروسية، حسبما صرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأحد.



وبذلك، يكون الرئيس جو بايدن قد وافق على طلب تقدمت به كييف مرارًا، ليحدث تحولًا استراتيجيًا كبيرًا قبيل مغادرته البيت الأبيض وعودة دونالد ترامب الذي ينتقد بشدة مساعدات بلاده لأوكرانيا.