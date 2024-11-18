الحزب الحاكم في السنغال يحقق "إنتصارًا كبيرًا" في الإنتخابات التشريعية

أعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية تحقيق الحزب الحاكم "انتصارًا كبيرًا" في الانتخابات التشريعية الأحد، ما من شأنه إتاحة تنفيذ أجندة "القطيعة" والعدالة الاجتماعية التي أوصلت قادة البلاد الجدد إلى السلطة قبل ثمانية أشهر.



وقال أمادو مصطفى نديك ساري عبر قناة "تي إف إم" المحلية: "أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه لباستيف"، حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو الذي حصد وفقًا له 90 إلى 95% من الأصوات.



وأضاف أن "باستيف سيحصل على أغلبية مؤهلة من دون أن يحدد عدد المقاعد المحتملة".



ومن المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام توقعات موثوقة لتركيبة البرلمان الجديدة صباح الاثنين.



وتصدر "باستيف" النتائج في أغلبية كبيرة من مراكز التصويت مع بدء إعلان وسائل الإعلام نتائجها الأولية بمجرد نشرها.