المنخفض المداري سارا يتحرّك ببطء

يتحرّك المنخفض المداري سارا ببطء، نحو شبه جزيرة بوكاتان، في المكسيك، وفق مسؤولين.



وتسبب المنخفض بفيضانات واسعة النطاق في هندوراس وبيليز وأودت بحياة شخص واحد على الأقلّ وإجبار الآلاف على الفرار من منازلهم.



وتوقع المركز الوطنيّ للأعاصير في الولايات المتحدة أن يضعف سارا مع تحركه إلى الداخل فوق ولاية كوينتانا رو بالمكسيك، لكنّه حذّر من أن هطول الأمطار فوق المنطقة قد يؤدّي إلى فيضانات وانهيارات طينية.



وأشارت تقديرات مركز الأرصاد الجوية في ميامي إلى أنّ الرياح المصاحبة للمنخفض المداري سارا تبلغ سرعتها 56 كيلومترًا في الساعة في حين ارتفعت سرعته في اتجاه الشمال الغربيّ إلى 19 كيلومترًا في الساعة.



وقال مسؤولون في إدارة المخاطر في هندوراس إنّ أكثر من 110 آلاف شخص تأثّروا بالعاصفة، حيث تم إجلاء نحو ثمانية آلاف شخص من منازلهم ونقل نحو خمسة آلاف إلى ملاجئ.