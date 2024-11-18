شي يعلن رغبته بـ"مواصلة تحسين" العلاقات الصينية-البرازيلية

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ رغبته في "مواصلة تحسين" علاقات بلاده مع البرازيل التي وصل إليها الأحد في زيارة دولة ومن أجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن الزعيم الصيني يعتزم إجراء مناقشات حول سبل مواصلة تحسين العلاقات بين الصين والبرازيل، وتعزيز التكامل بين استراتيجيات التنمية في البلدين، وحول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



ونقلت الوكالة عن شي قوله إن "الزيارة ستزيد من تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات".